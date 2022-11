“Barbie humana” búlgara ignora risco de morte após 30 preenchimentos labiais

- Publicidade -

A ‘barbie humana’ búlgara Andrea Ivanova, 25 anos, candidata ao título de mulher com maiores lábios do mundo, foi alertada por médicos sobre o risco de morte pelo excesso de aplicações de preenchimento labial com ácido hialurônico, mas a jovem afirmou que não vai parar com o procedimento estético.

Andrea Ivanova afirma já ter gastado oito mil libras (mais de R$ 45 mil) em um total de 32 procedimentos desde 2018. Segundo o jornal norueguês Dagbladet, 30 deles foram nos lábios. O tamanho do contorno da boca já está quase bloqueando as narinas da jovem.

De acordo com o jornal britânico Mirror, o objetivo de Andrea com os diversos procedimentos estéticos é ficar parecida com a boneca Bratz. A última intervenção facial feita por ela foi um preenchimento na mandíbula, na tentativa de ficar conhecida como mulher com o queixo mais alongado e pontiagudo do mundo.

A jovem diz que foi um presente para ela mesma ao completar 25 anos. “Meu aniversário foi no mês passado e eu comemorei com um preenchimento de mandíbula”, afirmou. Para conquistar o novo objetivo, a búlgara fará aplicações de ácido hialurônico a cada duas semanas.

Ela foi alertada para ficar atenta para qualquer incômodo que apareça na região da boca, já que isso pode significar complicações potencialmente mortais.

“Meu médico disse que acha que estou exagerando de novo com preenchimentos no queixo. Mas ele disse a mesma coisa sobre meus lábios. Estou determinada a mais, porque acho que preciso alongar e afinar o queixo. Eu quero tanto esse recorde que estou disposta a lutar por ele”, disse Ivanova.

Confira Andrea antes das intervenções:

Andrea revelou recentemente ao jornal britânico Daily Star, que pretende ainda aumentar o tamanho dos seios.

“Fiz todas as minhas intervenções e procedimentos na cidade onde moro, em Sofia, mas pretendo fazer minha próxima cirurgia para aumentar os seios na Turquia ou na Alemanha, porque também existem especialistas muito bons nesses países”, afirmou.