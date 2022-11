Bandido rende mulher, exige pix e tenta atirar na cabeça de criança

- Publicidade -

Um criminoso fugiu após roubar uma mulher de 35 anos e tentar atirar contra uma criança de aproximadamente dois anos nesta sexta-feira (18) no Parque Amazônia, na zona Leste de Porto Velho (RO).

O bandido invadiu a residência pulando o muro e abordou a mulher que estava com o filho no colo. O criminoso exigiu que a vítima fizesse uma transferência pix e com a arma na cabeça da criança teria tentado disparar, mas o armamento falhou.

A mulher em desespero fez a transferência pix e o bandido fugiu levando ainda um aparelho celular da vítima. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas, mas ninguém foi preso.