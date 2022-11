Bancos não vão acompanhar feriadão do governo e abrem normalmente nesta segunda

- Publicidade -

As agências bancárias, diferente dos órgãos públicos, vão funcionar normalmente na próxima segunda-feira, 14.

Tanto a Caixa Econômica, quanto o Bando do Brasil fizeram consultas às suas direções nacionais e a determinação foi a de que as instituições não vão aderir à antecipação do feriado.

Com isso, os bancos abrem normalmente na na segunda, quarta e sexta. Já na terça, dia 15, Proclamação da República, e no dia 17, Tratado de Petrópolis não haverá atendimento ao público.

AC 24 Horas