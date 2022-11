Bancos não devem funcionar no Acre nesta quinta-feira no feriado de Tratado de Petrópolis

- Publicidade -

As agências bancárias não funcionarão nesta quinta-feira (17), em decorrência do dia em que se comemora o feriado de Tratado de Petrópolis, no Acre. Diferente dos órgãos públicos, que acompanharam os dois dias de folgas determinadas pelo governo.

Tanto a Caixa Econômica, quanto o Banco do Brasil fizeram consultas às suas direções nacionais e a determinação foi de que não irão aderir à antecipação do feriado.

Com isso, não haverá atendimento ao público nas instituições financeiras nesta quinta e o retorno marcado das atividades está previsto para a próxima sexta-feira, 18.

Com informações Ac24Horas/Juruá Online