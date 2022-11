Bancos aderem à Black Friday

- Publicidade -

Essa é uma grande oportunidade para o consumidor renegociar dívidas em atraso e obter até 100% de desconto nos juros.

As instituições financeiras passaram a fazer parte do rol de empresas que oferecem descontos vantajosos para os consumidores durante a Black Friday.

Essa é uma tentativa de alavancar o setor, que atualmente sofre com a inadimplência dos consumidores, dado o grave período de inflação e elevação dos juros.

As vantagens oferecidas pelos bancos durante a Black Friday se concentram na oferta de produtos como cartões de crédito, empréstimos, seguros e financiamentos de bens.

A Black Friday deste ano se destaca principalmente pela possibilidade de renegociar dívidas em atraso. Essa é uma grande oportunidade para o consumidor renegociar dívidas em atraso e obter até 100% de desconto nos juros.

Os bancos estão oferecendo aos consumidores a adesão a novos contratos, com taxas de juros menores, prazos mais longos para pagamento e até a redução no valor da parcela, quando esta se tratar de financiamentos ou empréstimo bancário.

Mesmo com todas essas vantagens oferecidas pelos bancos durante a Black Friday, o consumidor precisa ficar atento para algumas recomendações:

a) Em caso de renegociação de dívidas, o consumidor deve fazer uma simulação antes de assinar um novo contrato, porque o contrato antigo ainda pode ter uma taxa de juros mais vantajosa do que a oferecida atualmente; b) O consumidor não deve pagar taxas ou valores adiantados antes que seja contratado um produto ou serviço do banco; c) O consumidor deve fugir de ofertas com valores muito abaixo daqueles praticados pelo mercado, por isso deve sempre pesquisar antes da contratação; d) O consumidor não é obrigado a contratar outros produtos durante a aquisição de um produto ou serviço bancário – isso pode configurar venda casada, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Fique atento para as ofertas milagrosas, porque elas podem esconder algumas armadilhas e provocar prejuízos no bolso do consumidor.

Por Pablo Angelim Hall/A Gazeta do Acre