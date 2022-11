Avião pega fogo após colidir com caminhão em aeroporto no Peru; veja o vídeo

- Publicidade -

Um avião da Latam pegou fogo nesta sexta-feira (18) após colidir com um caminhão no aeroporto Jorge Chávez, em Lima, no Peru. A aeronave estava correndo na pista para decolar no momento do acidente, segundo a imprensa peruana.

Vídeos de câmeras de segurança do aeroporto mostram um veículo cruzando a pista e sendo atingido pela asa direita do avião Airbus A320neo. Segundo dados do site FlightRadar24, a aeronave chegou a alcançar a velocidade de 238 km/h antes da colisão.

Ainda de acordo com informações da imprensa local, o veículo atingido pelo avião da Latam estava em um comboio de caminhões utilizados em uma obra em área perto da pista do aeroporto.

Segundo o site Aeroin, os primeiros relatos não indicam tripulantes ou passageiros feridos. Ainda não se sabe o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

Vídeos publicados por pessoas que estavam no aeroporto mostram o momento em que o avião foi esvaziado. Tanto passageiros quanto tripulantes utilizaram a saída de emergência na porta traseira para descer.

É possível ver em alguns vídeos publicados nas redes sociais que as chamas foram rapidamente extintas pela equipe de segurança do aeroporto com uma espécie de espuma branca.

Em nota oficial, a Latam confirmou o acidente, mas ressaltou que não há mortes.

“A LATAM Airlines Peru informa que o voo LA 2213 (Lima – Juliaca) colidiu com um veículo durante a sua decolagem no Aeroporto Internacional Jorge Chávez. Neste momento, informamos que não houve vítimas fatais entre as pessoas que estavam a bordo da aeronave e estamos focados em dar apoio aos passageiros e seus familiares. Além disso, está sendo realizado um trabalho em coordenação com as autoridades competentes para apoiar as investigações do ocorrido o mais rápido possível. O processo de resposta ao ocorrido segue os protocolos operacionais e de segurança da empresa e buscam resguardar a integridade e o bem-estar dos passageiros. O grupo LATAM está mobilizando todos os seus recursos humanos e técnicos para cuidar dos afetados pelo ocorrido e ativou o seu plano de resposta a emergências. Assim que tivermos mais informações, elas serão compartilhadas.”

Veja o vídeo:

#AHORA: Se registra un accidente con un avión de la aerolínea LATAM en el aeropuerto Jorge Chávez. #ElInformativoxNacional pic.twitter.com/14ywCVxkAj — Nacional (@RadioNacionalFM) November 18, 2022