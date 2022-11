Auxílio Gás tem novo calendário de pagamento divulgado. Confira!

- Publicidade -

O Auxílio Gás é um programa do governo federal criado para diminuir o impacto dos preços do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias brasileiras de baixa renda. Sendo assim, após a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) n° 1/2022, o valor foi alterado em agosto.

Qual será o valor do Vale-Gás

O valor do Auxílio Gás no mês de outubro foi equivalente ao valor médio nacional do botijão de gás de 13kg, isto é, R$ 112. Vale destacar que a próxima parcela só cairá no mês de dezembro, visto que o Auxílio é um benefício bimestral.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Para continuar a receber ou entrar na fila do benefício, é preciso seguir os seguintes requisitos:

Famílias inscritas no CadÚnico para programas sociais do governo federal e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606);

Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio pessoas que recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Calendário de repasses dezembro

Confira, a seguir, qual será o calendário de repasses do Auxílio Gás para o mês de dezembro:

NIS final 1: 12 de dezembro;

NIS final 2: 13 de dezembro;

NIS final 3: 14 de dezembro;

NIS final 4: 15 de dezembro;

NIS final 5: 16 de dezembro;

NIS final 6: 19 de dezembro;

NIS final 7: 20 de dezembro;

NIS final 8: 21 de dezembro;

NIS final 9: 22 de dezembro;

NIS final 0: 23 de dezembro.

Fonte: Seu Credito Digital