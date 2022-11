Auxílio Brasil passa por REAVALIAÇÃO: milhares de famílias são excluídas, veja se você foi afetado

- Publicidade -

Muitas vezes as pessoas acham que basta se inscrever uma única vez em determinado programa social do governo para nunca mais dar satisfação sobre seus dados. As coisas não são assim. Os dados cadastrais precisam ser constantemente atualizados.

Também é necessário avisar sobre mudanças em sua vida, coisas que impactem em como os programas sociais do governo possam te ajudar. O texto de hoje é para deixar você em alerta quanto ao Auxílio Brasil. Fique esperto e mantenha tudo em ordem para não ter o benefício cancelado!

Programa de transferência de renda tem suas exigências

Todos sabem que a inscrição, bem como atualização dos dados no CadÚnico (Cadastro Único) é algo absolutamente essencial para que o pagamento dos benefícios que estão vinculados a esse sistema sejam mantidos sem prejuízo a quem recebe.

Com o Auxílio Brasil não é diferente, É através de um imenso banco de dados que o Governo Federal tem acesso às famílias que recebem o valor estipulado, não existindo formalmente candidatura direta. De quando em quando, o Governo anuncia acerca da necessidade da atualização das informações no CadÚnico.

Ademais, todavia também dá prazos longos e razoáveis para que este processo todo seja concluído pelos cidadãos, garantido que sua presença no calendário de pagamento do Auxílio Brasil prossiga sem riscos. Todavia, lamentavelmente, com a reavaliação das informações, ficaram de fora cerca de 53 mil famílias desta vez.

É um número alto e faltam explicações para isto.

Auxílio Brasil corta o benefício de 53 mil famílias

Todos os meses o Governo faz um apanhado nos dados das famílias cadastradas, algo bem parecido ao processo que a Receita Federal executa com os contribuintes do IR (Imposto de Renda). Mas, aqui o órgão responsável é o Ministério da Cidadania junto com o Dataprev.

Juntos, os órgãos fazem o cruzamento dos dados cadastrais dos beneficiários do Auxílio. Assim, aqueles que não estiverem dentro das regras para elegibilidade, é infelizmente retirado do programa. Entretanto, não há muito com o que se preocupar, uma vez que não é uma situação definitiva. O beneficiário ainda pode regularizar sua situação e voltar a fazer parte da folha de pagamento do Auxílio quando outra revisão for feita.

Na última vez em que estes dados se conferiram, cerca de 53 milhões de famílias tiveram o benefício no mês de novembro cortado por conta da inconsistência de dados no cadastro. Segundo o Governo Federal, esta parte do público não conseguiu atualizar as informações no prazo estipulado.

A revisão do Auxílio Brasil teve a execução feita regularmente em setembro de 2022 pelo Ministério da Cidadania. A medida intenciona limitar o pagamento para quem tem renda igual ou inferior ao limite estabelecido para famílias inscritas no programa.

Em conclusão, para beneficiar as famílias com o Auxílio Brasil devem se cadastrar famílias na situação de extrema pobreza ou pobreza com a renda per capita de R$ 105,00 até R$ 210,00. A saber: na circunstância dos beneficiários com registro na carteira depois do cadastro no programa, a renda por pessoa pode alcançar R$ 525,00. O pagamento se mantém similarmente por cerca de dois anos.

