Aulão solidário oferta 250 vagas para candidatos que vão fazer a prova do ENEM 2022 em Rio Branco

Para dar aquela revisada de véspera, os candidatos podem contar com um aulão solidário, que vai ocorrer, neste final de semana, na Federação do Comércio Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), em Rio Branco.

O Aulão Solidário Reforço Total será neste sábado, 5, e são ofertadas 250 vagas para os candidatos que vão fazer a prova. A inscrição é apenas um quilo de alimento não perecível, de acordo com a organização.

As aulas serão ministradas pelos professores Jociel Marques (Física), Valdenéia Machado (Redação) e Adalcimar Gallo (Matemática). E, além das aulas, ainda serão sorteados brindes aos alunos.

“Fazemos esse aulão, desde 2018. Por conta da pandemia, paramos em 2020 e 2021, e retornamos agora. Toda comunidade pode participar”, disse o fundador do projeto, professor Jociel Marques.

O objetivo da ação é incentivar os candidatos a estudarem e ajudar com a revisão, para que possam fazer uma boa prova e alcançar o resultado almejado.

Segundo o professor, todo alimento arrecadado será doado para o Igreja Assembleia de Deus Restauração Familiar, localizada na Baixada da Sobral.

As inscrições podem ser feitas no local do evento, ou pela internet no endereço eletrônico do curso.

Fonte/ A gazeta do Acre