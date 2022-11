Atriz Sandra Buh apresenta espetáculo Personas a estudantes de EJA, em Rio Branco

- Publicidade -

Com temática que passa por abuso sexual e violência doméstica a atriz acreana Sandra Buh, apresenta o espetáculo Personas, um projeto itinerante de teatro solo que tem como público estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Rio Branco (AC). O encerramento ocorre nesta terça-feira, 08, na Escola Professora Berta Vieira.

Para a montagem do espetáculo, a atriz partiu de experiências pessoais e dados coletados sobre o que, infelizmente, ainda é realidade no estado do Acre. Com um dos maiores índices de violências cometidas contra mulheres de todas as idades.

“A proposta deste projeto é abordar a violência sofrida por mulheres de forma que a gente consiga combater isso com diálogos, com denúncias e que as pessoas reconheçam as diversas violências que elas sofrem”, explica a atriz autora do projeto.

Somente em 2020, a cada quatro horas uma mulher foi vítima de violência no estado e segundo o “Monitor da Violência” desenvolvido pelo site G1 em parceria com a USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Acre é o estado brasileiro onde ocorre mais feminicídios.

Personas teve início no dia 26 de outubro e contempla cinco escolas públicas. Resulta de projeto “Ela para a EJA” aprovado no edital de cultura da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, ligada à Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB). Até agora o projeto já passou pelas escolas Ruy Azevedo, João Batista Aguiar, Professora Terezinha Miguéis e Professora Marina Vicente.

Ressaltando a grandeza do projeto, Elivia Soares coordenadora da EJA na Escola Ruy Azevedo reconhece a ida do teatro a uma escola rural como de extrema necessidade. “Tenho certeza que cada parte da apresentação tocou o íntimo de cada um que estava presente, pois as situações vividas e apresentadas pela atriz Sandra Buh, através do espetáculo, foram vividas por nós. O espetáculo vai muito além de qualquer expectativa”, disse.

Apontado pela coordenadora como um projeto que propõe denúncia social e reflexão por meio da arte. Elivia afirma também que há uma mensagem de força e de resistência simbolizada em ser mulher na sociedade atual.

“Acredito que trouxe também reflexão aos homens que a assistiram acerca do papel da mulher, que viram ali na personagem da Sandra suas mães, irmãs e esposas. É imensurável a contribuição desse projeto para mudança do pensamento social”, conclui a coordenadora.

Trajetória da atriz

A atriz Sandra Buh trabalha profissionalmente com teatro e música desde 1988. Além disso é mestra em Artes Cênicas, pela Universidade Federal do Acre (Ufac), especialista em Educação, Diversidade e Cidadania pela FAEL, graduada em Artes Cênicas Teatro e Letras Português pela Ufac. Integra o grupo musical Moças do Samba e os grupos de teatro O Barulho do Acre, teatro GPT, Macaco Prego da Macaca, Cia Visse Versa de Ação Cênica e do grupo percussivo Maracatu Pé Rachado.

O público reencontra no espetáculo Personas dois personagens já interpretados pela atriz em peças teatrais anteriores e que fazem agora a abordagem das temáticas centrais: a vendedora de melão, do espetáculo “Quem é o Rei?” e Bastião, do espetáculo “A Feira”.

SERVIÇO

Teatro Solo Personas

Data: 08 de novembro (última apresentação)

Local: Escola Professora Berta Vieira

[Assessoria]