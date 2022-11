Atletismo acreano conquista medalha de bronze no lançamento de dardo

- Publicidade -

As equipes acreanas continuam fazendo história nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que está sendo realizada no parque olímpico da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Agora foi a vez do atletismo conquistar a medalha de bronze na prova de lançamento de dardo com o atleta Jamerson Nascimento.

Jamerson é atleta da Escola São João Batista, no município do Bujari e, junto com ele, competiu também o atleta Matheus Almeida Costa.

Nesta quinta-feira, 10, o atleta Samuel Alves participou, e se classificou, na prova de 150 metros. As competições do atletismo acontecem no campus da Universidade da Força Aérea (Unifa), no Campo dos Afonsos.

A medalha do atletismo junta-se à de ouro já conquistada pelo futsal masculino, representado pelos atletas do Colégio Acreano, e também as medalhas de bronze e de prata do ciclismo conquistada pelo atleta Danilo Silva, do Colégio Militar Tiradentes, no Bairro Calafate.

A participação dos atletas acreanos nos jogos escolares tem o apoio do governo do Estado, da Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade), além da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). A delegação acreana é coordenada pelo chefe do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Júnior Santiago.

Fonte: Agência do Acre