Atlético vence o Corinthians e garante vaga na Copa Libertadores de 2023

- Publicidade -

Com gol de Vargas, o Atlético venceu o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, na tarde deste domingo (13/11), e garantiu vaga na Copa Libertadores de 2023. A partida foi válida pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Corinthians x Atlético: as melhores fotos do jogo pelo Brasileiro

Com o resultado, o Atlético chegou aos 58 pontos, mas se manteve na 7ª posição. Sendo assim, o time mineiro entrará na fase preliminar do principal torneio continental em 2023.

Para se classificar diretamente à fase de grupos, o Galo precisava de um tropeço do Athletico-PR diante do Botafogo, em Curitiba. Apesar disso, o Furacão venceu por 2 a 0 na Arena da Baixada e assegurou o 6° lugar.

O compromisso contra o Corinthians marcou o fim da temporada para o Atlético. O Galo se reapresenta no meio de dezembro para iniciar os preparativos para 2023.

O jogo

O duelo teve um início equilibrado na Neo Química Arena. As equipes alternavam na posse de bola, com leve predomínio do Corinthians. No lado alvinegro, Vargas era o mais participativo nas tramas ofensivas, aparecendo atrás para buscar o jogo e encontrando bons passes.

Aos 15 minutos, o Timão criou a primeira grande chance do jogo. Yuri Alberto foi acionado com liberdade em profundidade e, na frente do gol, finalizou para bela defesa de Everson. O Galo respondeu com ótima jogada individual de Keno pela esquerda, que terminou com chute travado de Vargas. Pouco depois, Jair também ameaçou com arremate de fora da área.

Com o decorrer da etapa inicial, o time de Cuca se fazia cada vez mais presente no campo de ataque. O Alvinegro demonstrava fluidez nas trocas de passes, com bons lances individuais por parte dos jogadores. No mano a mano, Keno levava vantagem seguidas vezes contra Fagner pelo lado esquerdo.

Pelo lado do Corinthians, Roger Guedes era quem levava mais perigo ao gol de Everson. O ponta do Timão se sobressaía contra Mariano, que tinha dificuldades para encaixar a marcação no jogador ex-Atlético.

Na reta final, o jogo voltou a ganhar em equilíbrio – novamente com leve protagonismo da equipe paulista. As faltas começaram a ser marcadas com maior frequência, e a partida caiu em ritmo. Até que, aos 41 minutos, a arbitragem assinalou pênalti a favor do Galo por toque no braço de Fausto Vera em cruzamento de Nacho.

Aos 44 minutos, Vargas cobrou com categoria e abriu o placar: 1 a 0 para o Atlético.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Atlético cedeu a bola ao Corinthians e adotou uma postura mais reativa na Neo Química Arena, em busca de conservar o resultado. No início, ambas as equipes tiveram boas chances – o Timão com Fábio Santos e o Galo com Réver.

Com o decorrer do segundo tempo, o Alvinegro cresceu em produtividade, marcando maior presença no campo ofensivo. O time de Cuca não tinha pressa e buscava ganhar tempo em cada oportunidade de jogo parado. Nacho teve boa chance de fora da área.

Aos 25 minutos, o treinador promoveu a entrada de Ademir no lugar de Keno. Depois, Pavón e Guga entraram nas vagas de Vargas e Zaracho.

Na reta final, a torcida do Atlético presente em São Paulo acendeu sinalizadores, e o jogo foi paralisado. No retorno, Ademir teve boa oportunidade com finalização de fora da área, defendida por Cássio.

Com a vitória, o Galo garantiu vaga na Copa Libertadores de 2023.

CORINTHIANS 0 x 1 ATLÉTICO

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Robert e Fábio Santos; Fausto Vera (Mateus Vital), Du Queiroz, Maycon (Giovane) e Ramiro (Renato Augusto); Róger Guedes e Yuri Alberto.

Técnico: Filipe Almeida (auxiliar)

Atlético

Everson; Mariano, Jemerson, Réver e Dodô; Allan (Otávio), Jair e Nacho Fernández (Rubens); Zaracho (Guga), Keno (Ademir) e Vargas (Pavón).

Técnico: Cuca

Motivo: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: domingo, 13 de novembro de 2022

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gol: Vargas (Atlético, aos 44′ do 1°T)

Cartões amarelos: Fábio Santos, Maycon, Roger Guedes (Corinthians); Zaracho, Jemerson, Everson, Allan, Nacho Fernández, Vargas (Atlético)

Estado de Minas