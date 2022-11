ATAQUE DE FÚRIA: Namorada é presa após causar destruição em carro e agredir emprésario

- Publicidade -

Após causar destruição no carro do namorado e agredi-lo, uma mulher de 25 anos foi presa na noite desta quarta-feira (02) na Rua Duque de Caxias com Rua Guanabara, na região Central de Porto Velho (RO).

O Rondoniaovivo apurou através da ocorrência policial, que um empresário de 53 anos saiu para almoçar com a namorada e passaram o dia todo consumindo bebida alcoólica. Já ao anoitecer, os dois estavam indo para a residência dele.

Porém, no meio do caminho passaram a discutir e o empresário decidiu parar o carro modelo Corolla. Ele afirmava que era para a namorada pegar um motorista de aplicativo e ir embora sozinha.

Foi nesta hora em que a mulher ficou muito furiosa e com uma chave de roda começou a quebrar o carro do empresário. O veículo ficou bastante danificado nos vidros, retrovisores, lanternas e latarias.

Não satisfeita, a acusada ainda mordeu o braço do namorado e agrediu ele na cabeça usando a chave de roda. O homem saiu correndo e pediu ajuda em uma residência.

A mulher foi atrás e teria tentado invadir o local para continuar agredindo o emprésario, mas foi impedida pelos moradores que em seguida chamaram a Polícia Militar.

Presa, a mulher alegou que devido muitas brigas, idas e vindas, ela tem receio de ser abandonada em qualquer lugar, pois toda vez que discutem o namorado larga ela em lugares ermos, as vezes impossibilitado de pegar aplicativos.

Disse ainda que ficou enfurecida porque suas chaves estavam no apartamento dele que a expulsou do seu carro, sendo que ela precisava pegar as chaves no imóvel para ir embora.

