Ataque da Turquia deixa 31 mortos na Síria e no Iraque

- Publicidade -

A Turquia lançou uma série de ataques aéreos contra a Síria e o Iraque neste fim de semana, que resultaram na morte de 31 pessoas, de acordo com a imprensa internacional. Os bombardeios miram as bases de militante curdos no norte dos dois países.

Os ataques surgem como retaliação ao atentado a bomba que matou seis em Istambul na semana passada. As autoridades turcas acusam o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) de serem responsáveis pelo crime.

A operação de retaliação foi comemorada pelo Ministério da Defesa da Turquia: “Abrigos, cavernas, túneis, depósitos de munições, os chamados quartéis-generais e campos de treinamento pertencentes a terroristas que ameaçam nosso país, nação e segurança nas fronteiras foram destruídos”, afirma.

As Forças Democráticas da Síria (SDF), coordenada por grupos curdos prometerem reagir “de forma eficaz e eficiente no momento e local certos”.

Metrópoles