Atacante acreana comemora primeiro título com camisa do Botafogo Feminino: “É campeão”

O Botafogo conquistou o título do Campeonato Carioca Feminino neste sábado (5), ao vencer o Flamengo por 2 a 0, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ). E uma acreana fez parte da campanha vitoriosa do Alvinegro, inclusive com direito a gol no primeiro jogo da decisão, quando o clube da Estrela Solitária venceu por 3 a 1.

A atacante Valéria, camisa 7 alvinegra, titular nos dois jogos da decisão, fez uma postagem nas redes sociais festejando a conquista, primeiro título dela desde que chegou ao clube e o segundo estadual do Botafogo na história do futebol feminino. Ela terminou a competição com sete gols marcados.

Valéria foi contratada pelo Botafogo no mês de julho deste ano. E logo na estreia apresentou seu cartão de visitas ao marcar o gol de empate por 2 a 2 no clássico contra o Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino A2. O resultado garantiu o Botafogo nas quartas de final da competição nacional. O Alvinegro acabou eliminado pelo Athletico-PR nos pênaltis nas quartas.

A atacante é natural no município de Plácido de Castro, no interior do Acre. Ele iniciou a carreira na Assermurb, atual campeã acreana, defendeu ainda o Ceará e passou três temporadas no futebol português vestindo as camisas de Torreense, Ouriense, Lank Vilaverdense antes de chegar ao Botafogo.

Fonte: Ge