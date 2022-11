Associação discorda de recomendação da PMAC que proibi participação de militares em manifestações políticas-partidárias

- Publicidade -

Após recomendação da corregedoria da Polícia Militar do Acre (PMAC) de que militares, em sua folga, não pudessem participar de manifestações reivindicatórias, a Associação dos Militares do Estado do Acre (AMEAC) lançou nota e se manifestou sobre o assunto. A nota foi publicada nesta quarta-feira (16) e assinada pelo sargento Kalyl Moraes presidente da instituição.

“Informamos aos nossos sócios que desde que tomamos ciência do Expediente, entramos em contato com o Comando da Corporação, como também encaminhamos este à Assessoria Jurídica para as providências que forem necessárias e que lutaremos em todas as trincheiras para resguardar o direito fundamental de nossos sócios”, informa.

A Associação disse ainda no documento que marcou uma reunião com o subcomandante da PMAC, Cel Atahualpa, para tratar acerca do assunto.

A RECOMENDAÇÃO

O documento foi assinado pelo Corregedor-Geral da PMAC, Major José Jamisson Neri. Nele, foi orientado que o diretor operacional, pudesse orientar os militares sobre participações em manifestações públicas de cunho político-partidário ou de caráter reivindicatório. Tal proibição se estende para militares da ativa, em serviço ou durante folga.

PROCESSO

Um procedimento de investigação está em andamento na corregedoria. Trata-se do caso do militar que apareceu em um vídeo, sinalizando apoio a bolsonaristas durante bloqueio na BR-317, em Brasiléia. Na mídia, o policial aparece com a bandeira do Brasil e sendo aplaudido por manifestantes que reclamavam do resultado das eleições onde foi declarada a vitória de Lula (PT) sobre Bolsonaro (PL).

Por Wanglézio Braga/Acre News