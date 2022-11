Assessora de Marília Mendonça sobre falsa notícia de sobreviventes em acidente

- Publicidade -

Silvia Colmenero, que foi assessora de Marília Mendonça, fez um post neste sábado (5), em que completa um ano da morte da cantora, vítima de um acidente aéreo, em que lembrou do dia do ocorrido. Silvia recordou que chegou a ser chamada de ‘mentirosa’ por, no início, ter dado a notícia de que a ‘rainha da sofrência’ havia sobrevivido à queda da aeronave.

No Instagram, ela relembrou o momento e postou uma tatuagem feita em homenagem à artista: “Há um ano vivi os 40 minutos mais intensos da minha vida, fui do alívio de ter recebido a notícia que estavam todos bem a mais profunda tristeza com o fato de não ter sobreviventes no acidente. Fui julgada por algumas pessoas, simplesmente por deduzirem que eu havia mentido. Para quem me conhece sabe bem: eu jamais faria isso! Tive tanta raiva, aí, lembrei do FODA-SE, estas pessoas não fazem a menor diferença na minha vida. Essas pessoas não têm ideia da dor que sentíamos naquele momento, e que por muitas vezes ainda nos consome”, começou Silvia.