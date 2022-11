Assaltante dá rasteira em mulher para roubar celular; Veja vídeo

- Publicidade -

Um homem foi preso suspeito de agredir mulheres para roubar celulares. De acordo com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), o acusado já estava sendo observado e chegou a fazer, ao menos, cinco vítimas em uma semana na Grande Goiânia, em Goiás.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem anuncia o assalto e, na sequência, derruba a vítima no chão. A situação aconteceu no último domingo (6/11). Pelas imagens, os policiais conseguiram identificar a placa da moto do suspeito. Veja o vídeo:

Pelo vídeo, é possível notar que o suspeito dá uma rasteira na vítima. Com a mulher já no chão, ele pegar o celular no bolso da roupas dela.

Prisão

De acordo com o CPE, o homem foi preso na terça-feira (8/11), em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. Segundo a corporação, o suspeito tentou fugir e, durante uma pequena perseguição, ele perdeu o controle da moto e caiu. Em razão da queda, o homem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia (Heapa) e, em seguida, para a Central de Flagrantes do município.

Crimes

A polícia informou que o autor já possuía quatro passagens por furto, uma por roubo e uma por receptação. Além de celulares, ele também roubava outros objetos de valor, como carteiras e joias.

Ainda segundo CPE, o homem agia com bastante violência e em quase todos os crimes escolhia vítimas mulheres, por serem alvos mais vulneráveis.