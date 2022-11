“As Malcriadas” entra em cartaz na Usina de Artes, em Rio Branco

- Publicidade -

O espetáculo teatral As Malcriadas entra em temporada com duas apresentações na Usina de Artes João Donato, aos domingos, nos dias 20 e 27 de novembro, com entrada gratuita e faixa etária 14 anos.

O trabalho é resultado de uma remontagem do espetáculo que já teve sua estreia em 2019, porém, com pandemia ficou parado durante 2 anos.

Esse projeto faz parte da Coletiva Teatral Es Tetetas, que é um agrupamento de artistas LGBTQI+ que atua na cena cultural de Rio Branco desde 2018, tendo iniciado suas atividades na Universidade Federal do Acre como alunes do curso de Artes Cênicas.

“A Coletiva nasceu da necessidade de resgatar o Teatro Acreano, incluindo as discussões que envolvem a temática LGBTQI+ no intuito de ocupação dos palcos e ruas a partir da ideia de que nada deve ser falado sobre nós, sem nós. Articulando nossas lutas e elaborando estratégias de sobrevivência nos dias atuais”, explica uma das fundadoras da Coletiva e diretora da peça, Sarah Bicha.

Sarah Bicha é mãe, atriz, diretora teatral, produtora cultural, pesquisadora, fotógrafa, graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Acre (UFAC) Arte-educadora ARtivista, produtora de eventos da ADufac e uma das fundadoras da Coletiva teatral Es Tetetas em Rio Branco.

Este trabalho conta com o financiamento da Prefeitura Municipal de Rio Branco, pelo edital do Fundo Municipal de Cultura, através da Fundação Garibaldi Brasil.

No início de cada apresentação também serão distribuídas mudas de árvores ao público local, tendo um diálogo entre respeito de viver e brotar, num paralelismo entre as plantas e humanos.

OFICINA NESTE SÁBADO

O projeto oferecerá uma oficina criativa neste sábado, dia 12 de novembro, no Teatro Barracão (Sobral), que possibilita e apresenta outras formas de utilização de materiais que são jogados fora para confeccionar figurinos e adereços cênicos dialogando com a conscientização sobre o meio ambiente e a importância da reciclagem.

Os interessados podem entrar em contato com a equipe, ou para obter mais informações, podem acessar a página do grupo no Instagram: @malcriadas_lgbt Email: [email protected]

Diretora e produtora: [email protected]

Sinopse

O roteiro de As Malcriadas se inspira livremente na dramaturgia As Criadas, do poeta, escritor e ativista Jean Genet; o espetáculo desfia a trajetória de duas irmãs travestis pretas e artistas drag-queens: Alice Strass e Michele Monyque (AS MALCRIADAS), que trabalham como empregadas de uma bicha preta, estilista Drag Queen reconhecida mundialmente pelo seu trabalho (A MADAME). Após uma eventual saída da Madame de seu ateliê, Alice e Monyque iniciam um jogo de insubmissão de poder por meio de insanos/perversos/sarcásticos rituais de faz-de-conta, e o planejamento da morte de Madame.

Ficha técnica

Produção e Direção: Sarah Bicha

Elenco: Bia Berkman, Marcos Luanderson e Luar Maria

Maquiagem: Brenn Souza

Figurino: Allańá dï Souza

Iluminação e Preparação de elenco: Kika Sena

Cenografia: Kétila Flor

Assessora de comunicação: Alex Machado

Costureira: Cinara Lopes

Fotógrafo: Tony Gabriel