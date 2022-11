Artistas e educadores realizam a III Edição do projeto ‘Tradição Oral Acreana’

- Publicidade -

Valorizar a cultura acreana, com um olhar especial para a arte de contar histórias: essa tem sido a motivação de artistas e educadores que realizam, desde 2020, o projeto “Tradição Oral Acreana”, cuja III edição acontece em Rio Branco, desde o último dia até o 12 de novembro, com o financiamento da Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil – Edital 03/2022 do Fundo Municipal de Cultura.

“As histórias são repletas de valores e ensinamentos, capazes de tocar a mente e o coração de quem as escuta, fazendo-as refletir sobre si mesmo e o mundo que as rodeia. Para nós, que abraçamos a arte de contar histórias neste pedacinho da Amazônia brasileira, é importante resgatar elementos da nossa cultura imaterial, compartilhando com nosso público histórias que eram contadas nos seringais, nas vilas, nas aldeias indígenas e que contam com a tradição oral para se perpetuarem entre as gerações”, comenta Marilia Bomfim, idealizadora e coordenadora do projeto.

Com o intuito de compartilhar experiências com públicos diversos, o projeto “Tradição Oral Acreana” acontecerá em diferentes espaços, desde os já voltados para este saber cultural, como as bibliotecas públicas e o SESC, até espaços educacionais e de acolhimento, como a Escola Anice Dib Jatene e o Centro de Convivência dos Idosos Cosme Morais. A programação inclui rodas de contação de histórias e cantigas de roda, um encontro reunindo vários contadores de histórias acreanos e uma oficina de formação.

“Quando chegamos aos espaços, não somos só nós, contadores de histórias envolvidos, que levamos cultura ao público. Muito pelo contrário! A troca cultural, onde os “escutadores de histórias” interagem, se identificam, se emocionam e até mesmo compartilham experiências, que enriquecem nosso repertório. Essa é uma das marcas do projeto “Tradição Oral Acreana”. Temos a certeza de que as histórias e as cantigas vão muito além do entretenimento: elas transmitem costumes, valores e crenças, possuindo papel central no sentido de compartilhar e preservar esta importante vertente da cultura imaterial acreana”, finaliza Tânia Macolli, servidora pública e contadora de histórias.

Confiram a programação completa, que é totalmente gratuita, e iniciou nesta terça-feira, 8, a partir das 15h, na Biblioteca Pública Municipal.

DIA 9 – QUARTA:

* Roda de Histórias e Cantigas de Roda – 19h – Teatro de Arena do SESC – Centro;

DIA 10 – QUINTA:

* Oficina, contação de histórias e cantigas de roda para os alunos da Educação de Jovens e Adultos; 18h / Escola Anice Dib Jatene – Bairro da Paz;

DIA 11 – SEXTA:

*Roda de Histórias e Cantigas de Roda – 8h / Centro de Convivências dos Idosos Cosme Morais;

*Roda de Histórias e Cantigas de Roda – 19h – Biblioteca Pública Estadual – Centro / Público: comunidade em geral.

