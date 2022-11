Artigo relata diversidade de roedores extintos na Região dos Rios do Acre

- Publicidade -

O professor do campus Floresta da Ufac, Francisco Ricardo Negri, publicou na revista “Historical Biology”, em coautoria com os pesquisadores Emmanuelle Fontoura, Ana Maria Ribeiro e Leonardo Kerber, o artigo acadêmico “A New Late Miocene Hystricognath Rodent Assemblage (Caviidae, Dinomyidae, and Neoepiblemidae) from Northern Brazil and Its Biostratigraphic Relevance” (Uma nova coleção de roedores histricognatos do Mioceno tardio —Caviidae, Dinomyidae e Neoepiblemidae— do norte do Brasil e sua relevância bioestratigráfica).

O trabalho relata uma diversidade de roedores caviomorfos extintos, encontrados ao longo dos rios Juruá, Acre, Envira e Purus e em alguns locais no Estado do Acre. Além disso, conta que, durante o trabalho de campo em 2010 e 2019, foram recuperados vários dentes da bochecha e ossos isolados de mamíferos.

Confira o artigo, em inglês, na íntegra

[UFAC]