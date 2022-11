Arqueólogos encontram túnel de mais de 1 km no Egito

- Publicidade -

Arqueólogos encontraram, no Egito, um túnel com 1.305 metros de comprimento a 13 metros abaixo da superfície. O duto atravessa a área abaixo do templo de Taboziris Magna, localizado a oeste de Alexandria. Além do túnel, os pesquisadores encontraram duas cabeças feitas de alabastro próximas ao templo.

A diretora da equipe disse à LiveScience que o túnel é uma réplica exata do Túnel Eupalinos na Grécia, que é considerado como uma das realizações de engenharia mais importantes da antiguidade. Tanto o túnel egípcio quanto o grego transportavam água para milhares de pessoas.

