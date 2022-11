Arma de fogo é apreendida em Manoel Urbano

- Publicidade -

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, atuação do 1º Pelotão Destacado de Manoel Urbano, em ação conjunta com a Polícia Civil realizou a apreensão de uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, municiado com 06 munições.

As referidas forças policiais recebem informações de que um indivíduo estava portando arma de fogo e que pretendia praticar crime naquela cidade. De imediato foram realizadas diligências e o suspeito, ao perceber a presença policial, se evadiu para uma área de mata.

Foram realizadas buscas na região e o armamento foi encontrado escondido no matagal. O suspeito não foi, até o momento, localizado. A arma de fogo e as munições foram entregues à Delegacia de Polícia Civil.

Ascom/8º BPM