Aposentados do INSS vão receber o 14º salário; veja quando será pago

Apesar disso, é válido mencionar que a criação do Auxílio Brasil não contemplou os beneficiários do INSS. Ou seja, os aposentados e pensionistas contaram apenas com o salário de benefício mensal, o que comprometeu a compra de remédios.

Quem receberia este benefício?

Este benefício beneficiaria, além dos aposentados e pensionistas, aqueles que contam com auxílio-reclusão, auxílio-acidente e auxílio-doença, de acordo com o que consta no texto da proposta. Mas esse texto pode passar por mudanças ao longo da tramitação.

Valores

O Projeto de Lei solicita que o valor do décimo quarto salário seja de dois salários mínimos vigentes. Portanto, se o pagamento deste benefício sair em 2022, com o piso nacional de R$ 1.212, chegará a R$ 2.424.

Além disso, é preciso ressaltar que o pagamento do décimo quarto salário corre o risco de atrasar. Isso porque o deputado federal Tiago Murad, através do requerimento nº 1041, solicitou uma análise por mais de duas comissões antes de enviar a proposta para o Senado.

Portanto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acatou o requerimento e a proposta pode até não progredir na tramitação.

Imagem: Zigres/shutterstock.com/Seu Crédito Digital