Aposentado mata a tiros cliente em bar após ter pedido recusado

Um motorista aposentado, de 66 anos, matou a tiros o cliente de um bar em Patrocínio, na região do Alto Paranaíba, na terça-feira (15/11). A Polícia Militar informou que os agentes encontraram a vítima já sem vida no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso compareceu ao estabelecimento bastante embriagado, solicitando mais bebida alcoólica. O proprietário do bar negou o pedido. Então, o cliente pediu para que ele se retirasse do local.

O suspeito foi em seu carro e retornou com uma arma de fogo, atirando duas vezes contra a vítima, identificada como Osmir Barbosa dos Reis Silva, de 58 anos, que era frequentador do bar.

A perícia esteve no local e, após os procedimentos, liberou o corpo para a família.

O suspeito fugiu, mas foi encontrado pelos policiais, que realizaram a prisão e o conduziram até a Delegacia de Polícia. O revólver calibre 38 foi apreendido.

