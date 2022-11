Após término, ex-marido de Jojo Todynho emagreceu 8 kg

- Publicidade -

Lucas Souza, o ex-marido de Jojo Todynho, contou que emagreceu 8 kg desde o começo da crise do seu casamento com a funkeira. O oficial do Exército publicou um vídeo nas redes sociais e mostrou a mensagem de uma seguidora que comentou a mudança no corpo dele.

“Sim, pessoal, emagreci 8 kg nesse último mês. Bora correr atrás do prejuízo”, contou ele.

O emagrecimento do militar coincide com o começo da crise entre Lucas e Jojo. No início de outubro, o militar anunciou o término pela primeira vez e chegou a sair da casa da cantora, mas eles reataram o relacionamento menos de 24 horas depois.

Cerca de 20 dias após o ocorrido, os dois terminaram oficialmente o casamento. Jojo Todynho e Lucas já assinaram o divórcio e cada um seguiu com a vida da sua maneira. A funkeira tem mostrado diversos trabalhos nas redes sociais, inclusive desfilou na São Paulo Fashion Week. Já Lucas entrou em algumas polêmicas, como ter beijado Liziane Gutierrez.