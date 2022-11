Após sofrer pressão de moradores, prefeitura de Bujari conclui manutenção em ramal na zona rural

- Publicidade -

Na tarde desta terça-feira 1, os moradores do Ramal Copaíba, localizado na zona rural do município de Bujari entraram em contato com a redação Ecos da Notícia, para nos informar que os trabalhos de manutenção na estrada de terra foram concluídos na tarde da última quarta-feira, 26, os mesmos, a alguns dias atrás prenderam as máquinas da prefeitura de Bujari para que a manutenção do ramal fosse realizada.

Relembre o Caso

No início do último mês, a prefeitura de Bujari iniciou os trabalhos de manutenção no ramal. Mas segundo os moradores, o ramal não iria receber a manutenção por completo. Isso fez com que os mesmos prendesse as máquinas da prefeitura na localidade, essa ação segundo os moradores foi realizada em forma de protesto. As máquinas ficaram presas durante 24h, o acordo para a liberação das máquinas, foi fechado entre o padre do município e os moradores do Ramal.

O padre Macoy Soares da Paróquia São João Batista, foi até a localidade e chegou a um acordo com os moradores. O padre foi acompanhado do secretário municipal de saúde Francisco Abreu. O acordo fechado foi para que os moradores ficassem com a posse de uma Pá Carregadeira, como garantia até a conclusão da manutenção do ramal. Os mais de 40KM foram entregues para a comunidade na última semana, os moradores expressaram gratidão a prefeitura de Bujari pela obra concluída.