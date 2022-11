Após ser mordida por criança de 8 anos cobra venenosa morre

- Publicidade -

Um garoto de 8 anos foi atacado por uma cobra venenosa, na vila de Pandarpadh, região central de Chhattisgarh, na Índia. O bote ocorreu no quintal da casa da criança, mas o veneno não aderiu ao seu organismo, e ele sobreviveu. Porém, após o ataque, o menino resolveu morder o réptil.

Segundo o jornal The New Indian Express, o caso ocorreu na semana passada. Ao veículo, o menino, identificado como Deepak, contou que a serpente enrolou em seu braço e o atacou.

“Eu estava com muita dor. Mas como a cobra não se mexia quando tentei me livrar dela, mordi com força duas vezes”, explicou o menino.

Após o contragolpe do garoto, a serpente não resistiu e morreu no local.

Preocupados com a situação, os pais de Deepak o encaminharam para a uma unidade de saúde. Ele ficou de observação e, foi constatado que a cobra não conseguiu injetar o veneno.