Após relatório das Forças Armadas, movimento antidemocrático se espatifa em Rio Branco

Poucas pessoas resolveram encarar o calor de 36°C para continuar a participar do protesto antidemocrático que vem ocorrendo nas imediações do 4° Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) em Rio Branco.

Nas Ruas Colômbia e Valério Magalhães, por exemplo, palco dos protestos mais acirrados, a movimentação é muito tranquila. Os poucos que permanecem no local ficam embaixo das copas das árvores em um terreno baldio. No local, a estrutura de cozinha, banheiro e um pequeno ponto de descanso.

Grades de proteção postas próximas das ruas pela Polícia Militar do Acre (PM-AC) continuam a impedir que os manifestantes antidemocráticos que pedem “intervenção federal” avancem e impeça a passagem de veículos principalmente pertencentes ao Exército Brasileiro.

Nesta quarta-feira (09), o Ministério da Defesa divulgou o relatório da fiscalização do sistema eletrônico de votação feito pelas Forças Armadas. O parecer final foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e não aponta nenhuma inconformidade no sistema das urnas.

Como era de esperar, após a divulgação do relatório muitos movimentos antidemocráticos pelo país sofreram enfraquecimento no número de manifestantes. Essa talvez seja a hipótese para o que aconteceu com o movimento na frente do 4° BIS em Rio Branco.

Por Wanglézio Braga / Foto: Wanglézio Braga/ Acre News