Após receber título de cidadão honorário, Hamilton janta com cantores Iza e Seu Jorge

A viagem do piloto Lewis Hamilton ao Brasil segue rendendo momentos marcantes. O britânico recebeu, nesta segunda-feira, o título de cidadão honorário e ainda disputará o GP de Interlagos neste domingo. Enquanto aguarda a corrida, o esportista saiu para jantar com dois cantores brasileiros: Iza e Seu Jorge.

O registro do jantar foi publicado pela cantora em seu perfil no Instagram.

– Um jantar extraordinário na minha terça. PS.: Jorge, me deixa te marcar nessa foto – escreveu a artista.

O recado a Seu Jorge foi uma brincadeira, pois o cantor não seguia Iza e, consequentemente, ela não podia marcá-lo na foto. Mas o problema logo foi resolvido pelo artista.

– Seguindo muito você, minha irmã querida – comentou o músico.

REPERCUSSÃO NAS REDES

No momento de publicação desta nota, o post de Iza já contava com quase um milhão de curtidas. Personalidades como os cantores Pocah e Xand Avião e as atrizes Giovanna Ewbank e Marina Ruy Barbosa deixaram comentários impactados com o encontro.

No Twitter, diversos perfis brincaram com a possibilidade de Iza e Hamilton formarem um casal. Recentemente, a cantora terminou o relacionamento com o produtor Sérgio Santos.

Gente eh proibido shippar Iza e Lewis Hamilton???? pic.twitter.com/woWLVXORdq — PEDRAO (@Itspedrito) November 9, 2022

eu qnd o lewis aparece em fts com alguma gringa: "é amiga gente nada além disso vcs não tem amgs não?" lewis com a Iza: "caralhoo olhei e gritei CASAL não tem jeito olha que lindos" — pigato (@mafiamercedista) November 9, 2022

IZA E LEWIS HAMILTON SERIA O CASAL MAIS LINDO DESSE MUNDO POR FAVOR FIQUEM — Aline (@byalivh) November 9, 2022

TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO E ENCONTRO COM ATIVISTAS

O principal motivo para Hamilton receber o título de cidadão brasileiro honorário foi o ato realizado por Hamilton depois da vitória do GP de Interlagos, em São Paulo, no ano passado. Após conquista eletrizante, o piloto percorreu a pista segurando a bandeira do Brasil, repetindo gesto de Ayrton Senna, realizado em 1993.

Na Câmara dos Deputados, o britânico se encontrou com personalidades atuantes nas lutas sociais, como Rene Silva, criador do jornal “A Voz das Comunidades”.

O encontro aconteceu! Obrigado, @LewisHamilton por ouvir um pouco da minha história e ainda fez questão de levar o jornal. Perguntou o significava Voz das Comunidades e também CPX no boné que entreguei. pic.twitter.com/RwehL6Wrn3 — Rene Silva 🇧🇷 (@eurenesilva) November 7, 2022

