Após rebolar ao lado de mulher em apresentação, Anitta recebe um ‘chega pra lá’

Anitta agitou as redes sociais após um vídeo da sua apresentação na premiação “Los40 Music Award 2022”, na Espanha, viralizar. A cantora, que já anunciou a data da sua aposentadoria dos palcos, se aproximou de um grupo de pessoas enquanto cantava “Envolver” e uma mulher deu uma afastadinha, dando as costas para Anitta. A reação viralizou na noite desta sexta-feira (4), quando a cantora colocou uma conhecida conservadora espanhola para dançar ao som do seu maior hit.

O perfil oficial da premiação compartilhou Isabel Díaz Ayuso se envolvendo ao som de Anitta, mas o vídeo que viralizou foi quando a cantora se aproximou de um homem para sensualizar e outra mulher ao lado se afastou com a cadeira. O momento foi registrado por fãs.