Após procedimentos estéticos, Flávia Pavanelli mostra rosto cheio de sangue

- Publicidade -

Flávia Pavanelli mostrou o rosto cheio de sangue após passar por dois procedimentos estéticos para o tratamento da pele, nesta segunda-feira (7).

“Passadinha aqui na @dra.arianegregorio, pré-viagem. Hoje fizemos 2 lasers: o genesis e o starwalker. Ambos para melhorar meu aspecto da pele e manchas”, contou a influenciadora.

Pavanelli disse que o pós-procedimento imediato assusta um pouco por conta do sangue, causado pelas microlesões, mas que o resultado é incrível.

Em setembro, Flávia dispensou os filtros e a maquiagem para mostrar a pele natural — inchada e com acne — nas redes sociais. “Hoje com certeza é um dia em que queria colocar um milhão de filtros para aparecer aqui, mas vamos de realidade. Estou com o rosto inchado”, escreveu ela na ocasião.