Após perder o irmão há um mês, ex-vereador morre de infarto em Rio Branco

- Publicidade -

O ex-vereador Cleomar Santos, de Feijó, morreu na noite desta terça-feira, 15, em Rio Branco de infarto fulminante. A morte dele acontece cerca de um mês depois de ele perder um irmão, Júlio Santos, que era fiscal de obras da prefeitura da capital.

Membro de uma família tradicional de Feijó, Cleomar estava morando em Rio Branco desde 2019. Cleomar Santos é tio do coronel George, do Corpo de Bombeiros, conhecido pelo seu trabalho diante da Defesa Civil de Rio Branco, e do empresário Péricles. A morte dele deixou Feijó de luto.

Acre News