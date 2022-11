Após nova pesquisa, preço do Etanol ficou estável no Acre

- Publicidade -

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam os preços médios do etanol hidratado no Brasil que registraram elevação em pelo menos 15 estados e no Distrito Federal. Na mesma pesquisa, sete estados diminuíram os valores e três permaneceram estáveis.

Nesta última lista aparecem o Acre, Santa Catarina e Ceará. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, até a semana passada, o preço médio do etanol subiu 1,92% na semana em relação à anterior, de R$ 3,63 para R$ 3,70 o litro.

Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível subiu 9,79%. O Estado com maior alta porcentual no período foi Mato Grosso (MT), com 17,44% de aumento. Já o estado do Sergipe registrou a maior baixa porcentual de -8,54%.

Por Wanglézio Braga/Acre News