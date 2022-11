Após lesão, Sadio Mané está fora da Copa do Mundo

- Publicidade -

O atacante de Senegal Sadio Mané está fora da Copa do Mundo 2022 após se lesionar em jogo da Bundesliga. O corte do camisa 10 foi confirmado pela assessoria de imprensa da seleção africana nesta quinta-feira (17/11).

Na última semana, em jogo contra o Werder Bremen, o atacante senegalês deixou a partida ainda no primeiro tempo após uma disputa de bola. Inicialmente, a expectativa era de que o jogador, eleito o africano do ano, ficasse de fora das primeiras partidas de Senegal no Catar.

Contudo, após exames médicos detalhados foi constatado que o atacante não terá condições de participar do principal torneio de futebol do mundo.

“Infelizmente o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos. E infelizmente Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo”, afirmou o médico da delegação de Senegal.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Metrópoles