Após flagra na praia, Pedro Sampaio e Pabllo Vittar trocam beijo em programa

- Publicidade -

Recentemente, Pabllo Vittar e Pedro Sampaio foram flagrados curtindo um dia de praia no Rio de Janeiro. Na última terça-feira (08), estiveram no programa “Música Boa”, no Multishow. Durante a apresentação, os dois trocaram um selinho e agitaram a galera.

Colocando lenha na fogueira, a apresentadora Glória Groove questionou o que os cantores gostariam de fazer e experimentar, que o público ainda não viu. “Eu queria experimentar mais a Pabllo”, disse Pedro. Na sequência, a plateia puxou um coro pedindo beijo e o momento romântico entre eles aconteceu.

Pabllo chegou a falar sobre os boatos de romance com Pedro. “Vocês acreditaram mesmo que eu ia tá na praia de peruca, 7 da manhã?”, disse a drag, revelando que eles estão trabalhando em um novo single. “Primeiro eu queria saber se vocês gostaram dessa novidade. Quem chamou fui eu, ela aceitou e quinta-feira vocês vão ouvir ‘Sal’, às 20 horas, nas plataformas digitais”, finalizou o DJ.

Fonte: Jetss