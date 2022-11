Após fim no casamento, Jojo Todynho chega ao limite e desabafa: “Por favor”

- Publicidade -

Jojo Todynho, que recentemente anunciou o fim do casamento com o militar Lucas Souza, usou suas redes sociais para desabafar que já chegou no seu limite.

Acontece que a cantora está recebendo diversas perguntas relacionadas ao se ex, então ela pediu para quem quisesse saber da vida dele, parasse de segui-la.

“Quando uma mulher chega e dá um ponto final, ela tem os motivos dela. Quando uma mulher como eu prefere se calar em certas situações, é porque eu estou resguardando não só da força, do impacto também”, começou Jojo Todynho.

“Eu peço encarecidamente a vocês. Não tá gostando? Para de seguir, pode ficar lá. Mas não vem aqui, por favor gente, em nome de Jesus, ficar falando coisas que vocês não sabem, ficar se metendo. Por favor, esquece isso. Tô pedindo de coração. Não tá bom para vocês? Deixa de me seguir. Parece que as pessoas, porque fiquei um tempo quietinha, esqueceram tudo”, desabafou a cantora.

Colocou ponto final no assunto

Ao final do seu desabafo, Jojo Todynho, que não tem papas na língua, fez questão de colocar um ponto final definitivo no assunto: “Então, é isso. Não gostou de alguma coisa? Vai com Deus, tchau. Só não enche a p*rra do meu saco, porque eu não tenho paciência. Eu sou o que eu mostro para vocês, eu sou isso aqui. Eu não visto capa, não”, concluiu a ex-esposa de Lucas Souza.