Após ficar 4 dias foragida, policial stalker se apresenta e é detida

Acusada de esfaquear o ex-namorado, a agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Rafaela Luciane Motta Ferreira (foto em destaque) se apresentou no final da tarde desta terça-feira (15), no Presídio Feminino do Distrito Federal (PFDF), no Gama, e foi novamente presa. A policial stalker está encarcerada com medida de segurança na Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP).

Na última quinta-feira (10), Rafaela foi colocada em liberdade. No entanto, no dia seguinte, um novo mandando de prisão foi expedido contra a agente.

Entenda

A agente foi detida pela PCDF em 28 de novembro do ano passado por agredir o ex-namorado. A coluna revelou que ela havia deixado uma carta contendo diversas ameaças a ex-companheiros. O material foi apreendido. O texto, suspostamente escrito pela agente, revela parte do perfil agressivo de Rafaela.

Em determinado trecho da carta, ela cita que vai pegar o celular de um dos homens. Em seguida, escreve que planeja furar os quatro pneus, riscar a lataria e colocar fogo no carro de outro. A mulher detalha que quer matar um ex-namorado por envenenamento. Também diz pretender incendiar a moto de outro homem, para que ele pudesse “sofrer em vida” e posteriormente também morrer envenenado.

No texto, Rafaela também ameaça os familiares dos companheiros e afirma que um deles vai ver o “corpinho do papai ir pro saco”. Ela pontua que perseguirá o homem até que “ele enlouqueça”. Ainda na carta, garante que “vai pagar quantos assassinos de plantão forem necessários para acabar com a vida de todos eles. Um por um”.

“Vou colocar maconha na tua mochila, e a PM vai te pegar. Você vai ter um tráfico, meu amor, nas tuas costas. Aguarde e confira. E ainda será no dia do meu plantão. Terei o maior prazer em escrever a ocorrência”, ressaltou.