Após ex-inquilino invadir casa, idosa é morta e marido fica ferido

Um boato pode ter motivado um brutal ataque que terminou com uma idosa de 63 anos morta e o marido dela, de 73, gravemente ferido, no início da manhã desta terça-feira (1º). Um ex-inquilino do casal, de 28 anos, invadiu a casa deles armado com facas, no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte. O suspeito, que acabou preso em flagrante, foi contido após resistir à prisão e conseguir reagir mesmo depois de ser atingido por choques e balas de borracha.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na rua Rita Marcelina pouco depois das 7h. No endereço, os policiais encontraram o rapaz completamente transtornado, com duas facas nas mãos. Ele estava tentando quebrar uma porta do segundo andar do imóvel. Na janela da casa, o idoso ensanguentado pedia socorro e dizia que sua esposa havia sido assassinada no andar de baixo.

Depois do suspeito jogar tijolos, pedaços de pau e até uma faca contra os militares, eles invadiram o imóvel. O teaser (arma de choque) foi utilizado, mas não foi o suficiente para conter o homem, que só foi algemado depois de diversos disparos de balas de borracha foram realizados contra ele.

Com um corte no peito, ele foi socorrido até a UPA Leste, onde recebeu alta instantes depois. Aos PMs, ele se recusou a apresentar sua versão para o crime. Com ele foram apreendidas três facas.

A idosa foi encontrada com três perfurações, sendo uma na clavícula e duas no tórax, e foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, mas já chegou ao local sem vida. Por conta da violência do ataque, ela estava com a lâmina de uma faca que se quebrou alojada em seu corpo.