Após embate de Simaria e Gusttavo Lima, Eduardo Costa entra em discussão e alfineta coleguinha: “Vem primeiro”

As falas da cantora Simaria durante sua participação no podcast “PodCats” continua rendendo nas redes sociais. Após afirmar que o “Bar das Coleguinhas”, projeto realizado ao lado de Simone, teria sido o revolucionário dentro do segmento no sertanejo, a famosa foi rebatida por outros artistas.

O cantor Gusttavo Lima chegou a comentar sobre o assunto, já que durante as falas, Simaria também afirmou que o famoso teria se inspirado no projeto para criar o “Boteco do Gusttavo Lima”, informando que seu projeto teria sido até mesmo gravado antes do da antiga dupla.

Em suas falas, Simaria disse: “Quando ele me viu e viu a Simone, ele falou: ‘vocês criaram o projeto mais f*da do mundo, o Bar das Coleguinhas’. Tanto que ele foi lá e fez o Boteco. Inspirado em quem? No Bar das Coleguinhas. Porque eu não tenho papas na língua, eu falo a verdade”.

Gostaram do podcast? Eu ameeeeeeei — Simaria (@SimariaMendes) November 9, 2022