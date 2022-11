Após desembarque de Portugal, Bocalom fica em Brasília e busca parcerias ao visitar senadores

- Publicidade -

Em retorno da viagem à Portugal, onde fora representar as capitais brasileiras e as cidades com mais de 80 mil habitantes, pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou no Distrito Federal, nesta segunda-feira (14), o escritório da Associação dos Municípios do Acre (Amac) e, também, os gabinetes do senador Marcio Bittar e do deputado federal Alan Rick.

O prefeito aproveitou a “escala” em Brasília para tratar com os parlamentares acreanos sobre emendas importantes para obras estruturantes em Rio branco e, também, o projeto “1.001 Dignidades”, que visa atender famílias que residem em locais de risco, construindo, em um único dia, mil e uma moradias populares usando restos de madeiras que iriam virar lenha, conseguindo assim, além de levar dignidade para essas famílias, diminuir a emissão de gás carbônico (co2) na atmosfera.

O gestor ficou muito satisfeito com os encontros e garantiu que os mesmos renderão benefícios para Rio Branco.

[Dircom]