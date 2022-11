Após descanso na Bahia, Lula retorna a SP e mira COP27

- Publicidade -

Após passar cinco dias descansando na Bahia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou para São Paulo nesse sábado (5/11). Acompanhado da esposa, Rosângela, mais conhecida como Janja, Lula seguiu para Porto Seguro depois da vitória nas urnas, em segundo turno, contra o atual presidente, Jair Bolsonaro.

Agora, o petista lidará com as tratativas da equipe de transição e se prepara para participar da 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP27, no Egito.

Conforme mostrou a coluna Igor Gadelha, o petista embarcou para o estado baiano na tarde de terça-feira (1º/11), inicialmente para passar três dias. A previsão era que retornasse a São Paulo na sexta-feira (4/11), no entanto, decidiu voltar no sábado (5/11). Lula descansou com a esposa, Janja, numa casa entre as praias do Espelho e Caraíva, no município de Porto Seguro.

Em São Paulo, o petista receberá seu vice, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), na segunda-feira (7/11). Alckmin coordena a equipe de transição para o futuro governo.

O grupo que trata da mudança de governo tem como principal, e primeiro, desafio conseguir ajustar o Orçamento de 2023 à gestão do futuro mandatário. O foco da equipe é assegurar a manutenção do auxílio em R$ 600 para a população, com pagamento em janeiro do próximo ano.