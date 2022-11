Após denúncia, PM localiza desmanche de motos roubadas

- Publicidade -

Após a realização de uma denúncia, a Polícia Militar localizou, nesta sexta-feira (4), um desmanche de motos roubadas no município de Tobias Barreto.

Segundo a polícia, no local foram encontradas 18 motos com restrições de roubo, furto ou com chassis adulterados.

No momento da ação, não havia ninguém na residência e as motocicletas foram guinchadas para a sede do Batalhão.

O caso também foi encaminhado para a Polícia Civil. Quem tiver mais informações que possam contribuir para a investigação deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.