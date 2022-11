Após dar cantada em mulher de amigo, homem é morto a tiros

- Publicidade -

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros no sábado (12/11) após dar uma cantada na mulher de um amigo, em Sete Lagoas, região Central de Minas Gerais.

A Polícia Militar informou que o autor e a vítima, identificada como Gustavo Henrique de Oliveira Santos, trabalhavam juntos em uma fábrica de cimentos e foram até um bar, para consumir bebidas alcoólicas.

Ambos chegaram ao bar por volta das 11h. Horas mais tarde, a mulher do autor dos disparos foi ao local, no momento em que recebeu a cantada do amigo. Ela ignorou, mas ao chegar em casa, contou o ocorrido ao marido.

O casal brigou e, naquele momento, Gustavo chegou até a residência, no bairro Ondina Vasconcelos, para buscar roupas que estavam no local. Então, o homem pegou uma arma de fogo e atirou contra a vítima, que morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local e constatou o óbito. Os disparos atingiram os braços, abdômen e costas da vítima.

O autor dos disparos fugiu e não foi localizado até esta publicação. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: EM