Após bloqueio ilegal de caminhoneiros Leonardo tem show adiado

Os diversos bloqueios pelo país promovidos por caminhoneiros após a derrota de Jair Bolsonaro no último domingo (30/10) tem prejudicado a vida de milhões de brasileiros. Um dos prejudicados foi o cantor Leonardo, apoiador do atual Presidente da República.

Um show do cantor que estava marcado para esta terça-feira (1/10) em Criciúma, Santa Catarina, precisou ser adiado diante do caos instaurado nas rodovias.

A apresentação de Leonardo aconteceria na casa de espetáculos AM Master Hall, mas teve sua data adiada em um mês. Um comunicado foi emitido através da produtora X9 Produções.

“Por causa de questões da paralisação dos caminhoneiros, ficou impossibilitada a logística do show que iria ocorrer hoje, dia 1º de Novembro no AM Master Hall do cantor Leonardo, foi adiado com uma nova data para 1º de Dezembro. Os ingressos adquiridos serão válidos para 1 de Dezembro“, informou.

