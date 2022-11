Após aplicar preenchimentos em si mesmo homem fica com rosto deformado

- Publicidade -

Um homem de 27 anos ficou tão viciado em preenchimentos faciais que aprendeu a fazer sozinho e ficou com rosto deformado. De acordo com o site The Sun, Alan Jackson começou a aplicar produtos em si mesmo após várias clínicas se recusarem a marcar mais consultas.

O jovem, que conta com cerca de 30ml de preenchimento apenas nos lábios (fora o que já foi aplicado nas bochechas, mandíbula, nariz e queixo), gastou cerca de R$ 9 mil em cursos para aprender a fazer o procedimento em si. “Agora, posso repetir quando eu quiser”, afirmou ao tabloide.

Ele contou que começou a se interessar pelas mudanças faciais quando tinha 20 anos. “Comecei com meus lábios e depois fiz repetidamente. Eu diria que é um vício. Uma vez que eu faço preenchimento, me sinto muito bem depois”, comentou.

Como colocou muitos preenchimentos, reverter seria mais complicado do que continuar como está. “Se eu deixar dissolver, precisaria de um lifting facial, pois a pele esticou muito”, esclareceu. Para o futuro, ele explicou ao site que quer dentes mais brancos e um levantamento de “bumbum” à moda brasileira.

O que são os preenchimentos?

Procedimento minimamente invasivo não cirúrgico, o preenchimento é feito para projetar, delinear o contorno ou aumentar o volume dos lábios.

Na técnica, o ácido hialurônico é introduzido na região por meio do uso de agulhas ou cânulas. A quantidade e nível de viscosidade da substância depende do objetivo a ser alcançado. Para que o profissional determine a dose do ativo, o paciente precisará passar pela análise especializada.