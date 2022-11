Apoiadores de Bolsonaro realizam paralisação geral no Acre e pedem ‘intervenção militar’

- Publicidade -

Um ato chamado de “Paralisação Geral no Acre”, no estacionamento da loja Havan e no estacionamento da Arena da Floresta, ocorreu com objetivo de apoiar uma possível intervenção militar no país.

Os apoiadores de Bolsonaro defenderam que são radicalmente contra o resultado das urnas ocorridos no último domingo, 30 de outubro.

O líder do movimento, Marcelo Brasil, disse que Bolsonaro precisa do apoio dos apoiadores. “Eu defendo os princípios da família, liberdade de expressão, país conservador e não aceito a posse do candidato eleito”, declarou.

Na noite de segunda-feira, 31, o Ministério Público Federal (MPF), pediu que a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal realizassem a desobstrução das estradas, liberando o tráfego.