Apoiador de Bolsonaro, Gusttavo Lima cancela 3º show por protestos

O cantor Gusttavo Lima, apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro (PL), precisou cancelar mais duas apresentações que faria por conta dos bloqueios em estradas feitos por apoiadores do chefe do Executivo, em forma de protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

A voz de Bloqueado cancelou um show que faria em Irecê, na Bahia, nesta sexta-feira (4/11), e outro em Caruaru, em Pernambuco, no sábado (5/11).

“A decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias que cortam o Brasil e dão acesso às cidades, impedindo a chegada aos locais em tempo hábil para execução dos trabalhos”, diz nota publicada no Instagram do cantor, nesta quinta-feira (3/11). O comunicado ainda informa: “Até o momento, não temos informações sobre eventual remarcação das apresentações.”

Este é o terceiro show que o cantor cancela por conta dos bloqueios nas vias. Ele se apresentaria em Canaã dos Carajás, no Pará, na terça-feira (1º/11).

Manifestações perdem força

Novo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que o número de bloqueios e interdições nas rodovias do país caíram de 73 para 30 nesta quinta-feira (3/11). Eles ocorrem em cinco unidades da Federação.

Na noite de quarta-feira (2/11), em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro pediu que os manifestantes desobstruíssem as vias.

