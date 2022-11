Apenados são presos após abusarem sexualmente de colega de cela

- Publicidade -

Dois apenados, de 23 e 27 anos, foram levados para o Departamento de Flagrantes por policiais penais, depois de abusarem sexualmente de outro apenado, de 37 anos. O crime aconteceu no presídio estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso, o 603, localizado na zona rural de Porto Velho.

Os policiais informaram que durante o plantão, ouviram os presos gritando e batendo nas grades das celas.

Rapidamente, as equipes se mobilizaram e foram verificar o que estava acontecendo. Os policiais encontraram a vítima amarrada e deram ordem de parada para a dupla.

Aos policiais, o homem contou que chegou a entrar em luta corporal com os dois apenados, mas acabou sendo imobilizado, agredido, amarrado com pedaços de pano e fios elétricos e ameaçado com uma barra de ferro.

A vítima afirmou que foi abusada pela dupla, e disse que os dois só não continuaram, porque o homem afirmou que era soro positivo.

Ainda dentro da cela, durante a varredura, os policiais acabaram descobrindo um túnel que estava sendo cavado.

Os dois apenados que abusaram do colega de cela, receberam voz de prisão e foram levados para o Departamento de Flagrantes.

Rondônia Agora