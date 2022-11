Ao tentar sair de mercado com picanha escondida na roupa, homem é preso

- Publicidade -

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante por furto ao tentar deixar um mercado com duas peças de picanha escondidas na roupa, em Corumbá (MS), a 428 km de Campo Grande, na última sexta-feira, 04 de novembro.

O suspeito já estava do lado de fora do estabelecimento quando foi abordado pelos seguranças do local.

O crime ocorreu na região central da cidade. Por volta das 17h, o homem chegou ao mercado. Não há informações se ele chegou a comprar algum produto no local. Porém, quando já estava saindo do estabelecimento foi abordado pelos seguranças do mercado.

Os profissionais contaram à Polícia Militar que encontraram duas peças de picanha escondidas nas roupas do suspeito. O suspeito ficou detido no mercado até a chegada da polícia.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Primeira Delegacia de Polícia da cidade, onde o caso foi registrado como furto.

Fonte/ Juruá Online